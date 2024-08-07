«Фулхэм» отказался от продолжения переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Мактоминаю

«Фулхэм» не собирается делать «Манчестер Юнайтед» улучшенное предложением по Скотту Мактоминаю, написал в Twitter журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

Манкунианцы ранее отклонили уже два предложения от лондонского клуба. Последнее было в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Теперь «Фулхэм» сосредоточится на других целях.

В минувшем сезоне Мактоминай провел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.