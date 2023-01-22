«Фулхэм» планирует подписать защитника «Арсенала» Суариша

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«Фулхэм» заинтересован в защитнике «Арсенала» Седрике Суарише, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.
Клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера, «дачники» уже достигли предварительной договоренности по условиям контракта 31-летнего португальца.
Суариш выступает за «Арсенал» с января 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 4 матчах «канониров», провел на поле в сумме 120 минут и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Методология
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Основные источники исследования