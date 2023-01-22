«Фулхэм» планирует подписать защитника «Арсенала» Суариша

«Фулхэм» заинтересован в защитнике «Арсенала» Седрике Суарише, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

Клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера, «дачники» уже достигли предварительной договоренности по условиям контракта 31-летнего португальца.

Суариш выступает за «Арсенал» с января 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 4 матчах «канониров», провел на поле в сумме 120 минут и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.