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Сегодня, 09:18

«Фулхэм» продлил контракт с защитником Тимом Римом

Мария Гусева
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«Фулхэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тимом Римом. Срок нового соглашения рассчитан до лета 2024 года.

«Я все еще не заканчиваю карьеру! Я чувствую себя лучше и увереннее, чем когда-либо. Продлить контракт до 2024 года — это радостный момент для меня и моей семьи. Я счастлив продолжить это путешествие вместе с клубом, болельщиками и всеми товарищами по команде. Это было легкое решение для меня. Это замечательная команда, прекрасный клуб. Связь с фанатами сейчас сильнее, чем когда-либо», — цитирует пресс-служба клуба Рима.

Защитник перешел в «Фулхэм» в 2015 году. В текущем сезоне 35-летний американец провел за английский клуб 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Рим в ноябре 2010 года дебютировал за сборную США. Всего он провел за национальную команду 50 матчей и забил один гол.

Футбол
ФК Фулхэм
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