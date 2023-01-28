«Фулхэм» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 1/16 финала Кубка Англии

«Фулхэм» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 1:1.

Теперь команды должны провести переигровку, чтобы определить участника 1/8 финала турнира.