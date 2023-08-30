«Тоттенхэм» уступил «Фулхэму» и вылетел из Кубка английской лиги

«Тоттенхэм» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги уступил в серии пенальти «Фулхэму» со счетом 1:2.

В основное время защитник «шпор» Микки Ван де Вен забил в свои ворота, Ришарлисон сравнял счет 56-й минуте. В серии пенальти точнее оказался «Фулхэм» — 5:4.

Соперник «Фулхэма» в 1/16 финала Кубка английской лиги определится позднее.