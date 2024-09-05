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Сегодня, 19:55

Футболист «Болтона» получил травму после того, как сильно чихнул

Владислав Маслов
Корреспондент
Виктор Адебойеджо в игре за «Барнсли».
Фото Global Look Press
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Нападающий английского «Болтона» Виктор Адебойеджо выбыл из строя после того, как очень сильно чихнул, об этом сообщает ВВС.

Это усугубило травму спины, ранее полученную нигерийцем. Кроме того, врачи подозревают у футболиста трещину в одном из ребер.

«Виктор смачно чихнул. Он мощный парень, и чих у него тоже мощный. После этого он почувстовал боль в груди, и мы отправили его на углубленное медобследование», — цитируют главного тренера команды Иэна Иветта британские СМИ.

26-летний Адебойеджо выступает за «Болтон» с зимы 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 850 тысяч евро.

Источник: ВВС
ФК Болтон Уондерерс
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