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Сегодня, 09:10

Футболист «Манчестер Юнайтед» Далот принял участие в акции помощи бездомным в канун Рождества

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поработал в качестве волонтера в канун Рождества.

25-летний футболист присоединился к благотворительной организации по оказанию помощи бездомным в Манчестере, которая предоставляет нуждающимся еду, общение, душ, медицинскую помощь и одежду. Далот отметил важность заботы о самых уязвимых людях сообщества.

«Манчестер — город с сильным чувством общности и сострадания. Я живу здесь уже более шести лет и горжусь тем, что могу назвать этот город своим домом. К сожалению, число бездомных людей растет. Рождество может быть трудным временем для многих, и благотворительная организация в Манчестере гарантирует, что никто не будет забыт. Волонтеры, с которыми я познакомился, действительно вдохновляют. Я рад, что смог провести с ними время и внести свой небольшой вклад в работу с людьми, которых они поддерживают», — приводит Goal слова Далота.

Далот выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Источник: Goal
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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