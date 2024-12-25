Футболист «Манчестер Юнайтед» Далот принял участие в акции помощи бездомным в канун Рождества

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поработал в качестве волонтера в канун Рождества.

25-летний футболист присоединился к благотворительной организации по оказанию помощи бездомным в Манчестере, которая предоставляет нуждающимся еду, общение, душ, медицинскую помощь и одежду. Далот отметил важность заботы о самых уязвимых людях сообщества.

«Манчестер — город с сильным чувством общности и сострадания. Я живу здесь уже более шести лет и горжусь тем, что могу назвать этот город своим домом. К сожалению, число бездомных людей растет. Рождество может быть трудным временем для многих, и благотворительная организация в Манчестере гарантирует, что никто не будет забыт. Волонтеры, с которыми я познакомился, действительно вдохновляют. Я рад, что смог провести с ними время и внести свой небольшой вклад в работу с людьми, которых они поддерживают», — приводит Goal слова Далота.

Далот выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.