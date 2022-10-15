Футболист «Манчестер Юнайтед» Гринвуд обвинен в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обвинен в попытке изнасилования, участии в контролирующем и принуждающем поведении и нападении, повлекшем телесные повреждения, сообщает The Guardian со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу (CPS).
По данным источника, 21-летний игрок был арестован в субботу утром (15 октбяря) по подозрению в нарушении условий освобождения под залог. Он должен явиться в суд в понедельник, 17 октября.
«Королевская прокурорская служба сегодня уполномочила полицию Большого Манчестера предъявить Гринвуду обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении, а также нападении с причинением реальных телесных повреждений. Все три пункта обвинения относятся к одной и той же заявительнице.
Прокуроры-специалисты санкционировали обвинения после изучения доказательств, полученных от полиции Большого Манчестера. Первое судебное заседание обвиняемого состоится 17 октября в мировом суде Большого Манчестера", — заявил заместитель главного королевского прокурора.
Напомним, что в январе 2022 года Гринвуд был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены его бывшей девушкой, заявившей, что она подверглась насилию. В начале февраля его выпустили под залог.
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