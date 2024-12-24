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Сегодня, 17:35

Футболист «Манчестер Юнайтед» Маунт выбыл до марта из-за травмы

Алина Савинова
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Получивший повреждение полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт не сможет вернуться в строй до марта, сообщает talkSPORT.

25-летний англичанин травмировал ногу в матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1), который прошел 15 декабря. Он вышел на игру в стартовом составе и был заменен спустя 14 минут после начала матча.

Маунт присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 17 туров «МЮ» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 22 очками.

Источник: talkSPORT
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Мейсон Маунт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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