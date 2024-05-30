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Сегодня, 16:57

Футболистка «Манчестер Юнайтед» рассказала, что была влюблена в Роналду

Алина Савинова
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Футболистка женской команды «Манчестер Юнайтед» Элла Тун призналась, что всегда восхищалась португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Я всегда говорю о том, что Роналду, вероятно, оказал большое влияние на мою карьеру. Я хотела быть такой же, как он. Я носила его бутсы и футболку под номером «7». Я была влюблена в него, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Была влюблена в его навыки и уверенность, с которой он играл», — приводит Goal слова Тун со ссылкой на Sky Sports.

Спортсменка отметила, что ей так и не удалось лично встретиться со звездным игроком.

«Я видела его один раз, все девчонки смотрели в окно и говорили: «Это Роналду!». Однажды он прислал мне видео, и я сохранила его в избранном», — добавила она.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021-го по 2022-й. Вместе с «красными дьяволами» он стал трехкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов.

В январе 2023 года 39-летний португалец присоединился к «Аль-Насру». В сезоне-2023/24 футболист забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 44 матчах за команду из Саудовской Аравии во всех турнирах.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/lionesses-star-ella-toone-in-love-cristiano-ronaldo-video-message-man-utd-legend-saved-favourites/bltf633780d8d3b8092#csaa89a29ea6d2f8d9
Криштиану Роналду
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