0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:27

Футболистки «Манчестер Юнайтед» против возвращения Гринвуда в клуб

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Женская команда «Манчестер Юнайтед» против возвращения полузащитника «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда, сообщает The Athletic.

По информации источника, женский состав клуба обеспокоен возвращением футболиста в команду. Они шокированы аудиозаписью, на которой Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан, после того как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

2 февраля стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыло дело об обвинении футболиста.

21-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 2025 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эдегор о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Мы можем достичь чего угодно, и никто не сможет меня в этом разубедить»