Футболисты «Челси» почтили память Джанлуки Виалли перед матчем с «Кристал Пэлас»

Сегодня, 18:04
Футболисты «Челси» почтили память бывшего нападающего команды Джанлуки Виалли перед матчем 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».
Игроки «Челси» в черных футболках с фамилией и номером Виалли вышли на разминку перед матчем.
Бывший форвард «Сампдории», «Челси» и «Ювентуса» скончался 6 января в 58 лет из-за рака поджелудочной железы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования