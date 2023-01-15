Футболисты «Челси» почтили память Джанлуки Виалли перед матчем с «Кристал Пэлас»

Футболисты «Челси» почтили память бывшего нападающего команды Джанлуки Виалли перед матчем 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Игроки «Челси» в черных футболках с фамилией и номером Виалли вышли на разминку перед матчем.

Бывший форвард «Сампдории», «Челси» и «Ювентуса» скончался 6 января в 58 лет из-за рака поджелудочной железы.