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Сегодня, 15:23

Источник: футболисты «Челси» шокированы новостями об уходе Почеттино из клуба

Футболисты «Челси» шокированы новостями об уходе Почеттино из клуба
Маурисио Почеттино с футболистами «Челси» Рахимом Стерлингом и Нони Мадуэке.
Фото Global Look Press
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Футболисты «Челси» не подозревали, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинет пост главного тренера команды по окончании сезона, сообщает The Telegraph.

По данным источника, игроки не получали от наставника никаких намеков на то, что он может покинуть клуб после заключительного матча в чемпионате Англии, в котором лондонцы одержали победу над «Борнмутом» (2:1) и обеспечили себе участие в еврокубках в новом сезоне.

«Игроки не верили этим новостям. Они понятия не имели, пока информация не распространилась по их чатам в мессенджерах. Большинству из них действительно нравился Почеттино, поэтому они были очень подавлены», — отметил источник.

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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