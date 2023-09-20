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Сегодня, 09:07

Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили потасовку в раздевалке после поражения от «Брайтона»

Алина Савинова
Игроки «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
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Игроки «Манчестер Юнайтед» вступили в конфликт в раздевалке после поражения от «Брайтона» в матче 5-го тура АПЛ (1:3).

Встреча прошла 16 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

По информации Athletistic, в ссору вступили четыре футболиста: полузащитник Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, а также защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф. Сообщается, что главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу удалось успокоить игроков команды.

Ранее, 3 сентября, «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» в рамках 4-го тура чемпионата Англии (1:3). На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 6 очков.

Источник: https://athletistic.com/football/375158.html
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 - : -
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
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