Футболка Агуэро, в которой он забил «золотой гол» за «Манчестер Сити», выставлена на аукцион

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Футболка, в которой бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил свой самый знаменитый гол, была выставлена на аукцион, сообщает BBC.
Речь идет о победном для «Сити» голе в компенсированное время матча против «Куинз Парк Рейнджерс» 13 мая. Забитый Агуэро гол принес «горожанам» их первый за 44 года титул.
В следующем месяце эта футболка с 16-м номером уйдет с молотка. Стартовая цена лота составляет 20 тысяч фунтов стерлингов.
Изначально эту футболку себе выпросил Марио Балотелли, партнер Агуэро по «Сити», но забыл ее на стадионе, после чего она досталась бывшему китмену «горожан», который в свою очередь безвозмездно передал ее в Национальную коллекцию футбольных футболок.
Вырученные с продажи футболки деньги пойдут на благотворительность.
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Основные источники исследования