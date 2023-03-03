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Сегодня, 11:20

Гари Невилл считает, что Кейн не против перейти в «МЮ» этим летом

Руслан Минаев
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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о будущем форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Думаю Харри Кейн захочет выигрывать трофеи. Вопрос в том, считает ли он, что это случится в «Тоттенхэме». Если Харри собирается уходить, то сейчас самое время.

Он прекрасный игрок и отличный профессионал. Я думаю, что, если бы Харри мог уйти сейчас в один из клубов Манчестера он бы воспользовался этой возможностью.

Я также считаю, что это не будет «Сити» из-за их расходов на Холанна, к тому же «МЮ» нуждается в центральном нападающем. «Челси» и «Арсенал» большие конкуренты «Тоттенхэма», так что я вижу «МЮ» в качестве единственного варианта для Кейна летом», — сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Кейн в этом сезоне провел 35 матчей, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.

Контракт 29-летнего форварда со «шпорами» истекает летом 2024 года.

Гари Невилл
Гарри Кейн
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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