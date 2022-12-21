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Сегодня, 01:12

Габриэл Мартинелли может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Арсенала»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Арсенал» ведет переговоры по новому контракту с нападающим Габриэлом Мартинелли, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 21-летний бразилец может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. «Канониры» готовы поднять зарплату игрока до 200 тысяч фунтов в неделю.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» проявляет интерес к форварду, однако он сам предпочитает остаться в Лондоне.

Мартинелли выступает за «Арсенал» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 20 матчах за команду. Нынешний контракт нападающего действует до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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Нападающий «Арсенала» Мартинелли хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Барселоны»