Мартинелли — о голе в матче с «Сити»: «Когда играешь против больших команд, это особенное событие»

Нападающий «Арсенала» Габриель Мартинелли прокомментировал свой гол в матче 8-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0).

«Это было так волнительно. Именно такой результат я и старался показать на поле и помочь своей команде. Когда играешь против больших команд, это всегда особенное событие. Мы очень рады этой победе, потому что знаем, как тяжело с ними играть. Мы выходим на каждую игру, стараясь победить в каждой из них», — приводит слова Мартинелли ВВС.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета впервые набрал очки в матче против «Манчестер Сити» в качестве тренера. До этого было 7 поражений в 7 матчах.

«Арсенал» набрал 20 очков и занимает второе место в АПЛ. В следующем туре лондонцы сыграют на выезде с «Челси» 21 октября, а «горожане» в этот же день примут «Брайтон».