Габриэл Жезус получил разрыв крестообразной связки колена

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что в ближайшие дни игрок перенесет операцию и начнет программу реабилитации.

«Мы продолжим держать вас в курсе состояния Габриэла, клуб будет полностью сосредоточен на его поддержке, чтобы он как можно скорее вернулся в форму», — сказано в заявлении пресс-службы.

12 января бразилец был вынужден досрочно покинуть поле в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 3:5) после столкновения с полузащитником Бруно Фернандешем.

В этом сезоне на счету 27-летнего Жезуса 27 матчей во всех турнирах и 7 голов.