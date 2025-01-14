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Габриэл Жезус получил разрыв крестообразной связки колена

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что в ближайшие дни игрок перенесет операцию и начнет программу реабилитации.

«Мы продолжим держать вас в курсе состояния Габриэла, клуб будет полностью сосредоточен на его поддержке, чтобы он как можно скорее вернулся в форму», — сказано в заявлении пресс-службы.

12 января бразилец был вынужден досрочно покинуть поле в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 3:5) после столкновения с полузащитником Бруно Фернандешем.

В этом сезоне на счету 27-летнего Жезуса 27 матчей во всех турнирах и 7 голов.

Источник: Официальный сайт «Арсенала»
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Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
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