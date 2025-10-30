Видео
30 октября, 20:37

Гаджиев о смене гражданства Ибрагимова: «Правильно сделал. Родина одна»

Дарик Агаларов

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о смене спортивного гражданства полузащитника «Манчестер Юнайтед» U21 Амира Ибрагимова с английского на российское.

«Правильно сделал. Родина одна. Ее не выбирают точно также как и родителей. Они есть и должны быть по жизни», — сказал Гаджиев «СЭ».

По данным Sport Baza, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.

Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ». Он провел 1 матч за сборную Англии U15 и 2 матча за команду U16.

В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.

10

  • Grinopel

    Толпа предаетелй. Но не все предатели.

    31.10.2025

  • Petr Bitkin

    Слова - ничто. Подумай это слово. Ничто под нею - под луной. И повторяй всё это снова. Хи :) Люблю здесь читать :)

    31.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    чел просто верно оценил свои силы. и смена СПОТИВНОГО гражданства не отменяет гражданства иного государства.

    31.10.2025

  • Berkut-7

    Родину не выбирают? до у нас толпа спортсменов меняет Родину ежегодно....ещё как меняют, если выгодно .

    30.10.2025

  • А где Субулька?

    Что значит не вибирают? тут как раз был осознаный( правильный ) выбор, а вот от фразы Гаджиева малость попахивает( мое мнение ), надеюсь уважаемый мною человек просто не правильно выразил свою мысль.

    30.10.2025

  • Sage

    Сам то понял, что сказал ??? Если бы у него сохранялось английской гражданство, то ему то фонаря было играть за сборную, у него право играть в апл было бы по праву гражданства. По твоей логике, ему надо было оставаться с ан гражданством, и играл бы себе препиваюче до пенсии, можно было бы даже не зад не надрывать и не пробиваться в сборную.

    30.10.2025

  • maxbeast

    Да не. Просто тут люди подумали, что Буйнакск это где-то в Казахстане, а не в России)

    30.10.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Это что же, все игроки в АПЛ с английским гражданством играют в некоторых сборных? Смешно!

    30.10.2025

  • Олег_Москва

    кстати, да, это многое объясняет. А я уж подумал, что кукухой поехал. Не, здравомысляще поступил.

    30.10.2025

  • Coldheart

    Исключительно прагматичный выбор, чтобы в будущем играть в АПЛ ему нужно играть за сборную, попасть в английскую шансов у него чуть больше 0, а так в гробу он видал эту родину

    30.10.2025

    Футбол
    ФК Манчестер Юнайтед
    Гаджи Гаджиев
