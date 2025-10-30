Гаджиев о смене гражданства Ибрагимова: «Правильно сделал. Родина одна»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о смене спортивного гражданства полузащитника «Манчестер Юнайтед» U21 Амира Ибрагимова с английского на российское.

«Правильно сделал. Родина одна. Ее не выбирают точно также как и родителей. Они есть и должны быть по жизни», — сказал Гаджиев «СЭ».

По данным Sport Baza, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.

Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ». Он провел 1 матч за сборную Англии U15 и 2 матча за команду U16.

В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.