Гаджиев о смене гражданства Ибрагимова: «Правильно сделал. Родина одна»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о смене спортивного гражданства полузащитника «Манчестер Юнайтед» U21 Амира Ибрагимова с английского на российское.
«Правильно сделал. Родина одна. Ее не выбирают точно также как и родителей. Они есть и должны быть по жизни», — сказал Гаджиев «СЭ».
По данным Sport Baza, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.
Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ». Он провел 1 матч за сборную Англии U15 и 2 матча за команду U16.
В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.
Grinopel
Толпа предаетелй. Но не все предатели.
31.10.2025
Petr Bitkin
Слова - ничто. Подумай это слово. Ничто под нею - под луной. И повторяй всё это снова. Хи :) Люблю здесь читать :)
31.10.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
чел просто верно оценил свои силы. и смена СПОТИВНОГО гражданства не отменяет гражданства иного государства.
31.10.2025
Berkut-7
Родину не выбирают? до у нас толпа спортсменов меняет Родину ежегодно....ещё как меняют, если выгодно .
30.10.2025
А где Субулька?
Что значит не вибирают? тут как раз был осознаный( правильный ) выбор, а вот от фразы Гаджиева малость попахивает( мое мнение ), надеюсь уважаемый мною человек просто не правильно выразил свою мысль.
30.10.2025
Sage
Сам то понял, что сказал ??? Если бы у него сохранялось английской гражданство, то ему то фонаря было играть за сборную, у него право играть в апл было бы по праву гражданства. По твоей логике, ему надо было оставаться с ан гражданством, и играл бы себе препиваюче до пенсии, можно было бы даже не зад не надрывать и не пробиваться в сборную.
30.10.2025
maxbeast
Да не. Просто тут люди подумали, что Буйнакск это где-то в Казахстане, а не в России)
30.10.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Это что же, все игроки в АПЛ с английским гражданством играют в некоторых сборных? Смешно!
30.10.2025
Олег_Москва
кстати, да, это многое объясняет. А я уж подумал, что кукухой поехал. Не, здравомысляще поступил.
30.10.2025
Coldheart
Исключительно прагматичный выбор, чтобы в будущем играть в АПЛ ему нужно играть за сборную, попасть в английскую шансов у него чуть больше 0, а так в гробу он видал эту родину
