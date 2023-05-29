Гаджиев — об инциденте с Ибрагимовым: «Если вы подписали дагестанца в футбольный клуб, ждите «прогиб»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об инциденте с дагестанским футболистом Мухаммадом Ибрагимовым, выступающим за академию «Манчестер Сити».

«Очевидно, что такое недопустимо. Но если вы подписали дагестанца в футбольный клуб, ждите «прогиб». Это же очевидно. Так всегда было. Если что-то идет не по плану, дагестанец всегда идет бороться», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее Ибрагимов опубликовал видео, на котором бросает соперника на прогиб во время матча, и подписал ролик: «Он правда достал меня».