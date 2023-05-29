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Гаджиев — об инциденте с Ибрагимовым: «Если вы подписали дагестанца в футбольный клуб, ждите «прогиб»

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об инциденте с дагестанским футболистом Мухаммадом Ибрагимовым, выступающим за академию «Манчестер Сити».

«Очевидно, что такое недопустимо. Но если вы подписали дагестанца в футбольный клуб, ждите «прогиб». Это же очевидно. Так всегда было. Если что-то идет не по плану, дагестанец всегда идет бороться», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее Ибрагимов опубликовал видео, на котором бросает соперника на прогиб во время матча, и подписал ролик: «Он правда достал меня».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-esli-vy-podpisali-dagestanca-v-futbolnyi-klub-zhdite-progib-254841/
Футбол
ФК Манчестер Сити
Камил Гаджиев
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