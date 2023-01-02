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Сегодня, 19:34

Гакпо думал, что перейдет в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Алина Савинова
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о том, что в летнее трансферное окно рассчитывал перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Этим летом был тяжелый период. Я пытался обрести покой, но это было трудно. Я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», но в конце концов из этого ничего не вышло. Потом «Лидс» вошел в игру. Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит туда переходить, а когда у тебя много сомнений, это нехорошо», — приводит Mirror слова Гакпо.

В конце декабря «Ливерпуль» объявил о покупке 23-летнего Гакпо у ПСВ. В сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах за команду из Эйндховена во всех турнирах.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/liverpool-cody-gakpo-transfer-manutd-28849733?_ga=2.229390172.1775497610.1672571866-1596916983.1652169100
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Коди Гакпо
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