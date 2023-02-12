Гакпо намерен забить дебютный гол в матче с «Эвертоном»

Полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо перед матчем против «Эвертона» поделился мнением о важности этой встречи.

Мерсисайдское дерби состоится на «Энфилде» 13 февраля.

«Ван Дейк рассказал мне, насколько важно это дерби, какая это напряженная битва. Он также сказал, что именно в матче с «Эвертоном» забил свой первый гол за «Ливерпуль» — и теперь я надеюсь, что смогу сделать то же самое», — цитирует Mirror игрока.

23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль» в январе из ПСВ за более 40 миллионов евро. Футболист провел за команду Юргена Клоппа шесть матчей, но пока не отметился результативными действиями.