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Сегодня, 10:09

Гакпо поделился эмоциями от дебюта за «Ливерпуль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился эмоциями от дебюта в команде в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2) в третьем раунде Кубка Англии.

«Отличная атмосфера на «Энфилде». Что касается моей собственной игры, то у меня было несколько хороших и не очень моментов. Мне еще есть куда расти, нужно продолжать работать и пытаться помогать команде настолько, насколько это возможно. В несколько моментов матча мы показывали хороший футбол, но забили недостаточное количество голов. «Ливерпуль» показал то, на что способен, но у нас еще есть то, что можно улучшить. Давайте работать над этим. В ответном матче у нас должна быть большая решимость, да и просто мы должны стремиться к победе», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

В начале января стало известно о том, что 23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль». Ранее он выступал за ПСВ, в составе которого провел 159 матчей, забил 55 мячей и отметился 50 результативными действиями.

Командам предстоит сыграть еще один матч между собой. Матч пройдет на стадионе «Вулверхэмптона».

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/cody-gakpo-ill-keep-working-and-try-help-team-much-i-can
Футбол
ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
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