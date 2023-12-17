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Сегодня, 10:00

Гакпо поделился воспоминаниями о разгромной победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо вспомнил о разгромной победе над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. Встреча прошла 5 марта 2023 года.

«В какой-то момент ты не смотришь на счет, ты просто хочешь доминировать и показывать свои лучшие качества. Думаю, что в тот день все провели действительно отличную игру. Надеюсь, мы сможем повторить ее», — цитирует Гакпо FourFourTwo.

Матч 17-го тура АПЛ между этими командами состоится сегодня, 17 декабря. «Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии, «МЮ» идет седьмым.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Коди Гакпо
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