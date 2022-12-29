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Сегодня, 00:41

Гакпо хочет помочь «Ливерпулю» выиграть больше трофеев

Евгений Козинов
Корреспондент
Коди Гакпо.
Фото ФК «Ливерпуль»
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Нападающий Коди Гакпо прокомментировал свой переход из ПСВ в «Ливерпуль». Стороны согласовали трансфер, и игрок подпишет контракт после успешного прохождения медицинского осмотра.

«Чувствую себя очень хорошо, очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и матчей за этот удивительный клуб. Здесь прекрасное место для меня, чтобы попытаться показать, на что я способен. Постараюсь помочь команде пережить больше прекрасных моментов, которые уже были в прошлые годы.

Думаю, что лично для меня здесь хорошее место, чтобы развиваться, и здесь много отличных игроков, у которых могу многому научиться. С нетерпением жду игры на «Энфилде». Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере. Очевидно, что моя цель — помочь команде выиграть как можно больше трофеев и продолжать развиваться и становиться лучше с каждым сезоном», — приводит пресс-служба клуба слова Гакпо.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
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