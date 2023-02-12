0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:18

Гакпо рассказал, что мог перейти в «МЮ»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.

«Летом я много общался с ван Нистелроем о переходе в «Юнайтед». Тогда мне казалось, что сделка очень близка. Однако в январе ситуация изменилась. Тренер хотел, чтобы я перешел в большой клуб. Думаю, я добился этого, оказавшись на «Энфилде», — цитирует футболиста Mirror.

23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль» в январе из ПСВ за более 40 миллионов евро. Футболист провел за команду Юргена Клоппа шесть матчей, но пока не отметился результативными действиями.

0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Оуэн о Рэшфорде: «Будем говорить о нем как об одном из лучших в мире, если он продолжит так же»

Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ надеется на победу «канониров» в этом сезоне АПЛ