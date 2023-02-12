Гакпо рассказал, что мог перейти в «МЮ»

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.

«Летом я много общался с ван Нистелроем о переходе в «Юнайтед». Тогда мне казалось, что сделка очень близка. Однако в январе ситуация изменилась. Тренер хотел, чтобы я перешел в большой клуб. Думаю, я добился этого, оказавшись на «Энфилде», — цитирует футболиста Mirror.