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Сегодня, 09:28

Гакпо рассказал, как Ван Дейк убедил его перейти в «Ливерпуль»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Ливерпуля», нидерландский нападающий Коди Гакпо рассказал, как его соотечественник Вирджил Ван Дейк убедил его согласиться на переход в английский клуб.

Ван Дейк играет за мерсисайдцев с января 2018 года.

«В последние дни мы очень много говорили по телефону. Вирджил говорил мне, что сейчас переход в «Ливерпуль» — правильный шаг в плане развития карьеры. Он объяснил, что клуб — это большая семья, а для меня это важно, потому что я — семьянин. Ван Дейк говорил только хорошее. Я рад, что он тоже в «Ливерпуле», он может помочь мне в некоторых вещах. Благодарен команде за доверие и счастлив, что оказался здесь», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Гакпо.

В ночь с 28 на 29 декабря «Ливерпуль» объявил о покупке 23-летнего Гакпо у ПСВ. В сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах за команду из Эйндховена во всех турнирах.

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