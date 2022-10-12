«Галатасарай» может попытаться подписать Роналду в 2023 году

«Галатасарай» может попытаться подписать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает турецкое издание «Fotoma?».

По данным источника, руководство турецкого клуба изучит возможности подписания 37-летнего португальца в зимнее и летнее трансферные окна.

В текущем сезоне нападающий провел за «МЮ» 10 матчей и забил 2 гола.

Роналду в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол за команду в нынешнем сезоне в АПЛ. Этот гол стал 700-м для португальца в клубной карьере.