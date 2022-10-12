«Галатасарай» может попытаться подписать Роналду в 2023 году

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«Галатасарай» может попытаться подписать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает турецкое издание «Fotoma?».
По данным источника, руководство турецкого клуба изучит возможности подписания 37-летнего португальца в зимнее и летнее трансферные окна.
В текущем сезоне нападающий провел за «МЮ» 10 матчей и забил 2 гола.
Роналду в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол за команду в нынешнем сезоне в АПЛ. Этот гол стал 700-м для португальца в клубной карьере.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования