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Сегодня, 18:46

«Галатасарай» может попытаться подписать Роналду в 2023 году

Руслан Минаев

«Галатасарай» может попытаться подписать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает турецкое издание «Fotoma?».

По данным источника, руководство турецкого клуба изучит возможности подписания 37-летнего португальца в зимнее и летнее трансферные окна.

В текущем сезоне нападающий провел за «МЮ» 10 матчей и забил 2 гола.

Роналду в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол за команду в нынешнем сезоне в АПЛ. Этот гол стал 700-м для португальца в клубной карьере.

Источник: https://www.fotomac.com.tr/galatasaray/2022/10/11/galatasaraydan-ronaldo-aciklamasi-transferi?paging=17

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
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П1

29%

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Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Криштиану Роналду
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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