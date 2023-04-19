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Сегодня, 00:43

Галлахер рассказал о целях «Челси» на оставшуюся часть сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер после поражения от «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой попросту хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали», — цитирует пресс-служба УЕФА Галлахера.

Мадридская команда вышла в полуфинал. Соперник «Реала» определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».

18&nbsp;апреля. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Реал» безжалостен: «Челси» играл лучше, но в полуфинале ЛЧ — Мадрид
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037774--chelsea-vs-real-madrid/
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