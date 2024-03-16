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16 марта, 15:43

Экс-игрок «Арсенала» Галлас: «Аршавин был талантливым, но у него не получилось великой карьеры»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о бывшем одноклубнике Андрее Аршавине.

«Для него это было слишком. Ему было слишком сложно быть стабильным и поддерживать дисциплину. Я не думаю, что он был достаточно силен ментально. Аршавин был и правда талантлив, но у него не получилось великой карьеры.

АПЛ – это очень сложная лига. Речь даже не о том, что там много игр. Нужно отдавать себя на тренировках каждый день», – сказал Галлас в интервью Youtube-каналу «Мяч Шортс».

Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за «канониров» 144 матча, забил 31 гол и сделал 46 результативных передач.

После ухода из «Арсенала» Аршавин вернулся в «Зенит», а затем выступал за «Кубань» и «Кайрат». Он завершил карьеру в 2019 году.

 

Источник: https://www.youtube.com/@myachshorts
Андрей Аршавин
Вильям Галлас
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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