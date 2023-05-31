Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:41

Галлас считает, что «Арсенал» не станет чемпионом Англии в следующем сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о шансах клуба выиграть титул АПЛ в следующем сезоне.

«Может ли «Арсенал» выиграть АПЛ в следующем сезоне? Нет, я так не думаю. Я думаю, что этот сезон был их лучшим шансом выиграть. Они были так близки, но, на мой взгляд, они совершили слишком много ошибок. Слишком много. Может быть, нет по-настоящему опытных игроков. Знаете, я думаю, что против «Ливерпуля», когда они сыграли вничью на «Анфилде», «Вест Хэма», когда они сыграли вничью там, «Саутгемптона» дома, им нужны были лидеры на поле, а у них в тот момент их не было», — приводит слова Галласа Sky Sports.

«Арсенал» завершил сезон-2022/23 на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Лондона набрал 84 очка за 38 туров. Чемпионом турнира стал «Манчестер Сити».

Источник: Sky Sports
Вильям Галлас
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма»

«Манчестер Сити» начал переговоры с полузащитником «Челси» Ковачичем