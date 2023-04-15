Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:16

Галлас: «Если «Челси» ищет нападающего, Кейн — идеальный вариант»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас считает, что «синим» нужно усилить линию нападения.

«Челси» нужен нападающий мирового класса, — цитирует Goal Галласа. — Я уверен, что найдутся варианты. Харри Кейн — один из них. Я знаю, что это будет тяжело, потому что, к сожалению, «Челси» не попадет в Лигу чемпионов, но у него будет больше шансов на победу в АПЛ. Если они ищут нападающего, Кейн — идеальный вариант. Но думаю, за него назначат очень высокую цену".

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Срок контракта 29-летнего англичанина с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 90 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кейн провел за «шпор» 41 матч во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.

Вильям Галлас
Гарри Кейн
Футбол
ФК Челси
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Золотой матч «Зенита» со «Спартаком» — это вполне реально. Когда должен определиться чемпион
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Вест Хэма» Скамакка перенес операцию на колене