Галлас: «Если «Челси» ищет нападающего, Кейн — идеальный вариант»

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас считает, что «синим» нужно усилить линию нападения.

«Челси» нужен нападающий мирового класса, — цитирует Goal Галласа. — Я уверен, что найдутся варианты. Харри Кейн — один из них. Я знаю, что это будет тяжело, потому что, к сожалению, «Челси» не попадет в Лигу чемпионов, но у него будет больше шансов на победу в АПЛ. Если они ищут нападающего, Кейн — идеальный вариант. Но думаю, за него назначат очень высокую цену".

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Срок контракта 29-летнего англичанина с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 90 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кейн провел за «шпор» 41 матч во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.