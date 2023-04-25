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Сегодня, 19:19

Галлас: «В матче с «Манчестер Сити» хочу увидеть, есть ли яйца у игроков «Арсенала»!

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас поделился ожиданиями от матча «Канониров» против «Арсенала».

«Извините, что я это говорю, но в среду я хочу увидеть, есть ли яйца у игроков «Арсенала»! Им нужно сражаться с командой, которая сейчас находится на вершине мира. Я хочу посмотреть, у кого из игроков есть яйца и кто не боится вызова. Все просто», — приводит слова Галласа Mirror.

«Арсенал» в гостях сыграет с «Манчестер Сити» в 33-м туре РПЛ. Игра пройдет 26 апреля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Перед встречей «Арсенал» с 75 очками лидирует в АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, но у «горожан» две игры в запасе.

Вильям Галлас
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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