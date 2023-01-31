Гальтье подтвердил переговоры по трансферу Зиеша из «Челси» в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал возможный трансфер Зиеша из «Челси».

Сообщалось, что футболист уже прибыл в Париж для подписания контракта.

«Мы работаем над трансфером Зиеша, это так. Переговоры продолжаются, но я не хочу говорить больше, потому что он является футболистом «Челси», — цитирует Гальтье Фабрицио Романо.