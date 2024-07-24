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Гарет Бэрри возобновил карьеру в 11-м дивизионе Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
Гарет Бэрри.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Эвертона» Гарет Бэрри принял решение возобновить карьеру. 43-летний англичанин присоединился к «Херстпирпойнту», выступающему во втором дивизионе футбольной лиги Среднего Сассекса.

«Он пришел на тренировку и влюбился. Я не думаю, что он будет играть каждую неделю, но он отличный игрок и поднимет наш авторитет. Я позволю ему делать то, что он хочет. Он может играть там, где хочет, но я ожидаю, что он будет нашим щитом перед линией защиты», — отметил председатель клуба Дадли Кристенсен.

Бэрри является рекордсменом АПЛ по количеству сыгрынных матчей — 653. С «Манчестер Сити» он становился чемпионом Англии (2011/12) и обладателем Кубка Англии (2011).

Гарет Бэрри
Футбол
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