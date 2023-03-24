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Сегодня, 09:15

Саутгейт — о рекордном голе Кейна за сборную Англии: «Он отличный профессионал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал то, что форвард Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории английской сборной.

Он реализовал пенальти в матче отборочного турнира Евро-2024 против Италии (2:1).

«Побить рекорд таким образом, как он это сделал, учитывая недавнюю историю (Саутгейт говорит про нереализованный пенальти Кейна в четвертьфинале против Франции на ЧМ-2022), — это показатель его силы характера и менталитета. Я рад за него и его семью, он отличный профессионал», — приводит слова Саутгейта ВВС.

После первого тура сборная Англии с 3 очками занимает 2-е место в группе С.

Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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