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Линекер поддержал Антони: «Обожаю видеть финты на поле. Футбол — это развлечение»

Линекер поддержал Антони после критики за финт в матче с «Шерифом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал форварда «Манчестер Юнайтед» Антони, которого раскритиковали за финт в матче 5-го тура Лиги Европы против «Шерифа» (3:0).

В конце первого тайма Антони получил мяч на правом фланге, остановил его и дважды развернулся на 360 градусов. После матча его раскритиковал бывший полузащитник «МЮ» Пол Скоулз, а главный тренер команды Эрик тен Хаг заявил, что может внести коррективы в игру футболиста.

«Это здорово. Обожаю видеть финты на поле. Футбол — это развлечение, он должен приносить удовольствие», — написал Линекер в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сам Антони заявил, что намерен продолжить играть в том стиле, который удобен для него.

Источник: https://twitter.com/GaryLineker/status/1586278952670466048

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шериф (Тирасполь)
Гари Линекер
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Неймар поддержал Антони после критики за финт в матче с «Шерифом»