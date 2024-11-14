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Сегодня, 04:13

Невилл: «Не увидел ничего такого в словах Кута про «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и тренер Гари Невилл прокомментировал информацию об отстранении от работы арбитра Дэвида Кута из-за видео, в котором он негативно отзывается о «Ливерпуле» и бывшем тренере команды Юргене Клоппе.

«Я не увидел в его словах ничего, что говорило бы о том, что он повлиял на решения не в ту сторону и хотел отомстить «Ливерпулю». Не думаю, что он должен потерять карьеру после такого», — приводит The Overlap US слова Невилла.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Кут в разговоре с друзьями в нетрезвом состоянии назвал «Ливерпуль» дерьмом, а Клоппа — полным дураком. Он также обвинил немецкого тренера в нападках и заявил, что ему неинтересно вести диалог с кем-то настолько высокомерным.

Дэвид Кут. Судья Кут, обматеривший Клоппа, точно в беде. Появилось видео, на котором он нюхает белый порошок

Гари Невилл
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп

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