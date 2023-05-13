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Сегодня, 12:55

Невилл: «Эвертон» борется за выживание. «Сити», вероятно, победит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от матча 36-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Эвертоном».

«Игры с «Реалом» — это важнейшее противостояние. Это матчи всей жизни, «Сити» будет полностью поглощен этими играми, а в перерывах между ними они играют с «Эвертоном» в гостях, где в прошлом у них иногда возникали трудности. «Эвертон» борется за выживание, и на стадионе такой команды может случиться что угодно. «Сити», вероятно, победит. Это более чем вероятно», — заявил Невилл в эфире Sky Sport.

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Арсенал» на одно очко, имея матч в запасе. «Эвертон» располагается на 17-й строчке, набрав 32 очка за 35 туров.

Матч пройдет завтра, 14 мая, начало — 16.00 мск.

Гари Невилл
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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