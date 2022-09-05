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5 сентября, 20:25

Невилл считает, что Холанн в будущем может стать обладателем «Золотого мяча»

Алексей Еремин

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Должен сказать, что я очень впечатлен им. Обычно такие игроки переходят в «ПСЖ», «Реал» или «Барселону». Криштиану Роналду, выступал за «Манчестер Юнайтед», или, например, Тьерри Анри в «Арсенале», но они не рассчитывали стать лучшими игроками мира, они просто стали таковыми, играя в АПЛ. Что касается Холанда, от него ты ожидаешь, что он пойдет дальше, выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим футболистом в мире. Такого давно не было в АПЛ, это потрясающе», — приводит Sky Sports слова Невилла.

22-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом.

В текущем сезоне норвежский форвард провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 10 голов в АПЛ и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12690345/gary-neville-brands-erling-haaland-as-unfair-and-compares-man-city-striker-to-james-bond-villain
Гари Невилл
Криштиану Роналду
Тьерри Анри
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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