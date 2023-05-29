Невилл: «Почеттино сразу же улучшит ситуацию в «Челси»

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино значительно улучшит ситуацию в «Челси».

Сегодня, 29 мая, стало известно о назначении Почеттино на пост главного тренера «синих».

«Мне нравится Почеттино. Благодаря ему, а также чистке состава и точечным усилениям «Челси» может провести следующий сезон на высоком уровне. Маурисио не взялся бы за команду, у которой нет хорошего потенциала. Он уже проделывал подобную работу с «Тоттенхэмом». В принципе, текущая ситуация с «Челси» не сильно отличается. Почеттино придаст команде стабильность. При нем боссы не будут появляться в раздевалке. Я не думаю, что «Челси» может ошибиться с этим назначением. Почеттино сразу же улучшит ситуацию в клубе», — приводит слова Невилла Football London.

«Челси» завершил сезон-2022/23 на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.