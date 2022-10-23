Гари Невилл считает, что «МЮ» будет лучше без Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл рассказал, что думает о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.

«Сейчас вы встретите мало болельщиков, которые бы поставили Роналду в стартовый состав. Команде без него лучше, забивают больше, набирают больше очков. «МЮ» без него выглядит лучше», — цитирует Невилла Sky Sports.