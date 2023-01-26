Гари Невилл сравнил Гвардиолу с Фергюсоном

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с бывшем тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном. Экс-защитник считает, что у специалистов схожие менталитеты.

«Гвардиола и Фергюсон великие в футболе. Бывает, что великим надоедает побеждать одном и тем же способом, и они начинают экспериментировать. Я замечал такое в работе Фергюсона, а сейчас вижу то же самое у Гвардиолы», — цитирует Невилла Men.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы занимает второе место в АПЛ в этом сезоне.