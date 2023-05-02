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Невилл — о Холанне: «У него реализация Кейна, мощь Руни и взрывной рывок Роналдо — словно четыре игрока в одном»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«У Холанна реализация Харри Кейна и мощь Уэйна Руни, он невероятен. Даже что-то от Роналдо, та энергия, которая была у бразильца, когда он делал взрывной рывок. Холанн — это все равно что четыре игрока в одном лице. В течение сезона многие, включая меня, задавались вопросом: действительно ли Пепу нужен такой игрок? Временами это выглядело немного нецелесообразно из-за того, как Пеп любит играть. Но, похоже, гармония пришла в нужный момент сезона, когда его реализация вносит гораздо больший вклад, чем идеальная игра всех остальных», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний норвежец сыграл 44 матча за «Манчестер Сити», забил 50 голов и отдал 8 результативных передач.

Гари Невилл
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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