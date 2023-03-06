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Невилл — о 0:7 от «Ливерпуля»: «Второй тайм от «МЮ» — это абсолютный позор»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ от «Ливерпуля» (0:7).

«У меня никогда не было о них мнения как о владельцах чемпионского титула. Они завоевали реальное доверие, но вот это выбивается. Надеюсь, это исключение. Это больно. Ты не привык проигрывать 0:7 как игрок «Манчестер Юнайтед». Первые 40 минут — это была классическая игра. Вторая половина была абсолютным позором, неразберихой, воплощенной капитаном Бруно Фернандешом, который моментами огорчал. Это не в духе «МЮ», и тен Хаг очень скоро должен с этим справиться», — цитирует Невилла BBC.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 25 матчей.

«Ливерпуль» занимает 5-е место с 42 очками за 25 игр.

Бруну Фернандеш
Гари Невилл
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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