Гари Невилл — об «Арсенале» Артеты: «История не помнит тех, кто немного не дотянул до титулов»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал лондонский «Арсенал» и его главного тренера Микеля Артету за отстутствие трофеев.

«Если эта великолепная команда «Арсенала» не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов, то они могут забыть о том, чтобы войти в историю. Это сурово, но такова реальность элитного спорта. Никто не будет с теплотой вспоминать великолепие Уильяма Салиба и Габриэля в защите, блеск Мартина Эдегора и Деклана Райса, выдающиеся сейвы Давида Райи или прорыв Букайо Саки в атаке. Не будет никаких документальных фильмов Netflix. Их никогда не будут чествовать или восхищаться ими. Их будут игнорировать, как неполноценных мужиков.

История не прощает тех, кто немного не дотягивает. И именно поэтому, несмотря на всю превосходную работу, проделанную ими за последние два года, им еще предстоит сделать шаг вперед. Прошла еще слишком малая часть сезона, чтобы называть воскресную встречу с «Манчестер Сити» решающей в борьбе за титул», — цитирует Невилла The Sun.

42-летний Артета возглавляет «канониров» с 2019 года. За это время команда дважды занимала 2-е место в АПЛ, выиграла Кубок Англии в сезоне-2019/20 и дважды завоевала Суперкубок страны.