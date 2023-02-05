Гари О'Нил остался недоволен судейством в матча «Борнмута» с «Брайтоном»

Главный тренер «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал матч 20-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:1).

«Играли неплохо, но получили пенальти, хотя не хочу заострять внимание на судействе. Игра была непростой, не забывайте, как хорошо выступает «Брайтон». У них было больше владения мячом, но по возможностям забить, я думаю, мы им не уступили. Ну и, опять-таки, неназначенный пенальти», — цитирует тренера «Борнмута» BBC Sport.

«Брайтон» идет на шестом месте АПЛ, «Борнмунт» занимает 19-ю строчку.