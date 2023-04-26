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Сегодня, 02:24

Гарначо обсудил с тен Хагом участие в молодежном чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поговорил с главным тренером команды Эрик тен Хагом по поводу участия на молодежном чемпионате мира в Аргентине.

«Мне нужно написать свою историю с футболкой Аргентины. Я прошу вас, пожалуйста, отпустите меня», — приводит okdobleamarilla слова Гарначо.

18-летний аргентинец восстанавливается от травмы, полученной в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

Молодежный чемпионат мира-2023 изначально должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2023 года, однако ФИФА лишила страну этого права. Турнир перенесли в Аргентину.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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