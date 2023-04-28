Гарначо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо продлил контракт с «красными дьяволами», сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

«Когда я присоединился к этому невероятному клубу, я мечтал дебютировать на «Олд Траффорд», забить свой первый мяч и выигрывать трофеи с этой эмблемой на груди. Я испытываю большую гордость и эмоции от того, что уже пережил эти моменты вместе со своей семьей, которая поддерживала меня на каждом шагу. Мы все польщены возможностью продолжить наш путь в «Манчестер Юнайтед», и я уже начал работать над достижением следующего набора целей и амбиций», — заявил Гарначо.

В текущем сезоне Гарначо сыграл 29 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи.